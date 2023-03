Établissements fréquentés :

LYCÉE SAINT-DOMINIQUE - NANCY 1971 - 1977

- COLLÈGE SAINT-DOMINIQUE - NANCY 1971 - 1976

Description :

Rachel à un Frère Ainé qui se prénome Philippe . il s'est engagé dans la Marine Nationale dans le milieu des années 70 et la famille a déménagé dans le sud aux alentours de Toulon .la famille ORLANDINI habitait à Nancy dans le secteur Boufflers et allait souvent chez la grand-mère maternelle à Domartin les Toul . Depuis le déménagement ,chacun a vécu sa vie . Plus de contact , pas d'adresse ni tel ... je suis preneur de tout renseignement pour un nouveau contact , merci à tous