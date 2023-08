Établissements fréquentés :

COLLÈGE CH DE GAULLE - PLOEMEUR 1983 - 1985

Bonjour,Je recherche une personne qui s'appelle Sabine.J'ai connu en 2003 et la photo est de 2003.Elle à vécue dans son adolescence dans la ville de Ploemeur et scolarisée de même dans cette ville et aussi sur Lorient département 56.Son parcours là fait arrivée sur la ville de Morlaix département 29 dans les années 2002 et 2005.Elle travaillait comme secrétaire.Depuis 2003 j'ai totalement perdu son contact et les chemins qui ont amenées à plus se croisées .Vingt années sont passés .Sabine est très discrète, sérieuse et comme mon annonce je demande autant pour mon aide.Si cette personne vous semble pas un visage inconnu merci de me tenir informé.CordialementDavid