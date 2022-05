Avis de recherche Description : Ma voisine avenue de la libération au mée sur seine, nous étions amis, nous avions 4 ans quand je suis parti, je me souviens du jour du déménagement et de sa mine triste dans le couloir de l'appartement vide. Je ne l'ai jamais revue. Son pére était policier, sa soeur s'appelait Maïté il me semble.