Établissements fréquentés :

COLLÈGE SAINT-JEAN-BAPTISTE - GUERANDE 1987 - 1991

- LYCÉE PRIVÉ LA MENNAIS - GUERANDE 1991 - 1992

Description :

Je serais ravi de retrouver une amie de collège et de lycée, Stéphanie Lucas (nom de jeune fille). Elle doit avoir 46 ou 47 ans, en 2023. On s'est connus au Collège Saint Jean-Baptiste de Guérande (notamment en classe de 4è avec Dominique Guy comme professeur titulaire, on avait été en Angleterre ensemble et on s'y était bien amusés, puis en classe de 3è) puis au Lycée La Mennais de Guérande (en seconde, avec le frère Ramuntxo comme professeur titulaire). On s'est malheureusement perdus de vue après la classe de seconde... On s'entendait bien et ça me ferait vraiment plaisir de la retrouver... Remerciements très chaleureux par avance à qui pourra m'aider dans ma recherche. Matthieu Guth