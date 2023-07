Avis de recherche Description : Bonjour, nous avons travaillé un petit bout de chemin ensemble... La fin n'à pas était à la hauteur de tout ce que tu m'as apporté en professionnalisme et en confiance en moi. Ca fait un moment que j'essaie de te joindre... sans succès !!! je lance une bouteille à la mer et j'espère que le transport sera au rendez-vous... Les années passent mais les bons souvenirs restent... j'espère que tu auras ce message.... Que ce soit ici, sur Facebook, sur Messenger.... tu as beaucoup compté pour moi et ce sera toujours le cas....