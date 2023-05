Établissements fréquentés :

BSPP - BOURG LA REINE 1969 - 1973

Description :

Bourg la reine 21 éme cie entre 1969 et 1973 .Un soir vers 23 h 30 je rentrais de repos, et arrivé au dortoir de la chambrée du 1 étage, mon pote ( un conducteur de la remise), dont j'ai oublié le nom et le prénom, étais caché derrière la porte et à l'ouverture dans la pénombre, il m'a attrapé par le colbach et m'a projeté sur le lit, j'ai eu une peur bleue.Malheureusement après ma mutation nous n'avons plus eu de contact, aujourd'hui avec beaucoup de regret j'aurais aimé avoir de ses nouvelles s'il est toujours vivant. au cas où il lirait ce message. il peut me contacter : ducentaure@gmail .com