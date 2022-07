Établissements fréquentés :

LYCÉE HECTOR BERLIOZ - VINCENNES 1981 - 1984

Description :

Je recherche Valérie, une belle brune , grande, aux yeux marrons qui était une grande amie, surtout en classe de première et terminale, et dont les parents m'ont accueillie quand ça n'allait pas très bien dans ma famille; ils habitaient à Tournan en Brie et elle avait une sœur plus âgée de 2 ou 3 ans , Muriel. Nous nous sommes "quittées" pour des points de vue différents sur nos choix de vie...Nous étions jeunes et pas toujours très souples; c'est dommage. J'aimerais avoir de ses nouvelles , savoir ce qu'elle est devenue. ...