Alain DUBOS

Toutes les classes d'abord avec Mademoiselle Buisson puis avec Madame Roussy et enfin avec Gaston Roussy. Le C.E.P et puis direction l'internat du lycée P. Bourdan

seconde, 1ère. j'en ai ras le bol des études, je résilie mon sursis. (mais, je dois reconnaître aujourd'hui qu'un peu plus d'assiduité dans mes études m'aurait certainement servi, même si mon parcours professionnel m'a apporté beaucoup de satisfaction.

Bourganeuf

J'arrive du lycée P. Bourdan. Je redouble la 4ème ( pas d'Allemand en 2ème langue). 3ème, le BEPC, seconde et je repars à Guéret. J'ai pris plus de plaisir à étudier du fait de rapports différents et parfois motivants avec les professeurs.