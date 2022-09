Ets Michaud Andre - Bourgueil Travail en atelier de mécanique générale en S/S traitance de troisième niveau pour les entreprises du nucléaire. l'employeur ne m'a pas donné une bonne idée de ce qu'est le monde du travail. De l'exploitation basique et des conditions de travail et de salaire à oublier !!!

Courregelongue - Chouze sur loire Approvisionnement en tronçons d'arbres de la dérouleuse pour fabriquer des caisses à légumes.Travail dur mal payé, beaucoup de filles jeunes exploitées; ambiance délétère et machisme de petits chefs autoritaires et frustrés.

Socaltra - Avoine Travail en atelier et en centrale pour peinture dans des canalisations de CO2 avec des produits toxiques .. Les contremaitres P. Beugnet & P. Chauvelin roulent les mécaniques en Ami 6 en attendant mieux !!

MARINE NATIONALE CFM HOURTIN - Hourtin En juin 1964 je me suis engagé pour 3 ans dans l'aéro-navale . au 1er Oct. Hourtin CFM et au bout de 3 semaines réformé pour mauvaise vue , grosse déception & rêves de voyage et de vol enfuis.

Socaltra - Avoine Retour Socaltra ; Travaux intéressants en ss/ traitance pour CEM. Alsthom, EDF. Les jeunes contremaîtres arrogants Beugnet & Chauvelin roulent en DS21 et ID19 , la sueur des autres ça aide à prendre l'ascenseur social !!

Défense (Service Militaire) - Avon les roches Pas bon pour l'engagement mais pris pour faire le cow boy chair à canon. Service de 16 Mois. Je pars à Nancy au 26eme RI. . Suite au décès du mari de ma mère je suis rapatrié en mars 1966 au 66eme BI Camp du Ruchard à Avon les Roches ou je suis au bureau trésorier . Mais, le régiment est dissous et suis affecté sur place au 23 ème RIMA Maisons Lafitte . Libéré par anticipation le 15/01/1967

SOCALTRA - Chinon Retour Socaltra Travaux de S/S traitance et atelier sous la houlette autoritaire des mêmes Chauvelin et Beugnet. Déplacement à Brennilis pour Veritas ; à Rueil Malmaison ; à l'institut français du pétrole et à Saclay au CEA . En décembre suite à une offre d'emploi de la NR, je démissionne avec Jean-Marie Danger pour rentrer à Lyon puis Paris dans la Sté SAVE qui fait du Changement de Gaz

Comptage Immobilier Schlumberger (Ex Save ) - Ouvrier Professionnel Régleur Gaz CDI (Production) - Montrouge Travaux de conversion Gaz de Ville/gaz naturel dans toute la France pour Gaz de France. Vie de nomade du Gaz avec Bcp de présence sur Paris. Emploi stable. Découverte & pratique du syndicalisme en Mai 68. Licenciement pour cause économique en 09/1978. Membre du CE et D.P.

GAZABLOC - Viroflay travaux en ss traitance de 2ème niveau pour Sté Muller. Joël RENOU est le Boss c'est un ancien collègue du Changement de gaz qui a soif d'entreprendre.

GAZABLOC - Viroflay Travaux de ss traitance pour Sté Muller. Qui termine la conversion au gaz naturel de PARIS dans le 13ème.

Assedic Des Hauts De Seine ! - Demandeur d'Emploi (Autre) - Montrouge Le licenciement pour cause économique m'a ouvert droit à l'ASA, c'est à dire 365 jours d'indemnisation pas forcément consécutifs, à 110% de mon dernier salaire de CI Schlumberger .

Trigaz - Dépanneur Chaudiere gaz en CDD (Technique) - Viroflay La Sté TRIGAZ a été fondée par mon ancien contremaître du changement de gaz Claude BEAU. C'est son neveu Serge BOULAZ qui en est devenu le gérant. Travaux de visite d'entretien pour Chaffoteaux .

Assedic Des Hauts De Seine - Demandeur d'emploi (Ressources humaines) - Bagneux Retour ASA-ASSEDIC

Boileau Gaz (Vap) - Paris Suite à petite annonce du Figaro , je deviens commercial en CDD pour les chaudières "H.A. Richard VAP" fabriquées à Meaux . Bureaux au 88 rue Boileau Paris 16eme. Entreprise essoufflée en fin de vie mais avec un chef Mr Emmanuel de Montlivault très gentil et paternel . Je refuserai , à tort, l'offre d'emploi à plein temps en CDI, pensant que le dépannage a plus d'avenir !!

Assedic Des Hauts De Seine - Demandeur d'emploi en CDD (Ressources humaines) - Bagneux Fin de l'ASA.

Trigaz - Viroflay Cet employeur dont j'étais le seul salarié et qui passait bcp de temps au bistrot à fini par me payer par un CB sans provision; en septembre, je rentre à EDF/GDF,ouf ! Finies le nomadisme, la précarité et le prétendu dynamisme du "privé"

EDF - GDF (Edf - Electricité De France) - PARIS Le 1er septembre 1981 EDF-GDF Paris-Ouest. J''embauche au G.I. 75 Rue Boissière 75016 comme ouvrier mixte en 3B2 puis Ouvrier Gazier, nous déménageons ensuite au 45 Rue Cortambert 75016 puis Agent technique gaz Agent Principal intervention clientèle mixte Agent technique mixte Adjoint contremaître .