La Blinisserie - Informaticien (Informatique)

Paris

Ingénieur informaticien du restaurant La Blinisserie. Mise en place et automatisation du traitement de données à distance (logiciels Bistrot et MS Excel). Suivi et gestion des stocks et des commandes. Interface entre le site et le siège social. Développement et maintien du site Internet la-blinisserie (fermé)