Chi Hong TY

Société de Communication par l`objet. Fournisseur Leader en France d`objets promotionnels et de cadeaux d`affaires. Gestion de clients grands comptes (Sony, Saft, Aventis, Sanofi-Synthelabo...) Poste : Commercial Grands Comptes & Assistant Achats. logoandco usbandco

SYNERDEAL - Consultant (Autre)

Paris

Première Agence Achats Européenne. Leader en consulting Achats auprès de grands groupes (Sanofi-Aventis, Alstom, SNCF, EDF-RTE, Faurecia, Decathlon...) et solutions de réduction de coûts via eSourcing et enchères inversées. Poste : Consultant Achats. synerdeal