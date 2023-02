Didier FELTRIN

Education Nationale - Prof BTS Lycée Elie Faure (Autre)

Lormont

Un accueil très bordelais, c-à-d très froid! Et puis j'ai quitté ce lycée (nécessité familiale de revenir à Toulouse), et ce poste, avec regret ; merci à mes collègues, à deux excellents proviseurs aussi, MM Brillaud et Lacombe. Des années de sacerdoce laïc (mais c'est ainsi que je concevais ce métier), durant lesquelles je n'ai ménagé ni temps ni même argent,de participation à la vie de la cité.