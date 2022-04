François LAVAUD

Vincennes

J'ai suivi ma scolarité de primaire dans cet établissement. Venant de Reims (école maternelle) puis je suis entré au lycée Charlemagne à Paris. Je me souviens des instituteurs Mrs Guilini et Langlet. Mes camarades étaient Derache (chef de la bande !!), de Saint Périer, Lecorre, Grelot, Mayenna. Les jeux de récréation étaient surtout des courses de voitures dinky toys et j'ai toujours la Talbot Lag