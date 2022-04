Guillaume BITU

Matériaux Service est une chaIne de négoces de matériaux dont la clientèle est "grand public" (positionnement GSB) et pro (artisans). Durant 2 ans, j'ai assisté les équipes gestion et vente, tout en menant 3 projets importants : - Etude et développement d'un outil de simulation budgétaire - Etude du positionnement local de l'enseigne, - Remise à plat de l'inventaire, materiaux-service

Europcar est un loueur de véhicules dont l'activité est concentrée sur le marché de la location courte durée (clientèle tourisme et affaires) Ce stage de 6 mois me permet de découvrir l'activité du département Marketing d'une entreprise sur un marché très concurrentiel ou la fidélisation du client est un gage de pérennité. europcar

Hôtels Unis De France - Cadre commercial (Commercial)

Paris

Née Hôtels Unis de Paris (en 1995, Exclusive Hotels est une chaine volontaire positionnée "charme et de caractère 3 et 4 étoiles" (Paris puis expansion en régions et à l'international). Notre métier est de commercialiser les hôtels auprès de clients "tourisme" et "Corporate". Comme Directeur des Ventes, j'assure le développement des ventes "Corporate" avec 3 commerciaux. exclusive-hotels