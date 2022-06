L'adresse était "diapason.euro.st", en 2010, le site n'était plus hébergé gratuitement auprès de Freesurf. "Association riche de gentillesse naturelle, de volonté,...C'est rare de voir autant de motivations !" Tuteur de stage Mai / Juillet 2005

Interimaire auprès d'une prestation d'Osiatis. Mission de 15 mois : Fonction Front Office, Fonction Back Office, Rédacteur de consignes et procédures, Fonction Coach, Rédacteur Rapport jour, Formateur de nouveaux arrivants, Volontaires déménagement du plateau Desk ArcelorMittal Grande Synthe vers Arcelormittal Hotel des Technologies Dunkerque

Environnement utilisé : MVS / VTAM / CICS, Réseau SNA, AS400, Calculateurs, Messagerie Lotus Notes, Windows 2000 Windows 2000 Server, Windows XP, LAN/WAN Wifi, TCP/IP, Office 2000/Office 2003, Emulateur 3270 et 5250, Qualiparc, CSD, Messageries, SAP, Business Object, Microsoft Terminal Server Client, Symantec Veritas Netbackup, Infoprint Central z/OS, IBM, Active Directory, WinVNC, SAP, B.O., ...

Prestataire pour la société Osiatis. Mission de 12 mois : Technicien Support Fonctionnel et technique concernant un environnement de formation permanente utilisé lors du projet "Fusion entre toutes les caisses d'Epargne est en cours depuis fin 2007" Le rôle était de se charger du fonctionnement, de l'utilisation et apporter une pérènité pour utiliser l'application.

Prestataire pour la société Osiatis. Mission de 12 mois : Télédiffusion de lots d'infrastructures et applicatifs, Traitement de demandes de travaux et d'incidents, Permanence téléphonique. Support Applicatif Informatique (niveau 2)

Arcelormittal - Technicien Help Desk (Informatique)

DUNKERQUE

Prestataire pour la société Osiatis. Mission de 18 mois : Fonction Front Office, Fonction Back Office, Fonction Relais Back Office, Rédacteur de consignes et procédures, Rédacteur Rapport journalier et de nuit, Formateur, Back up de nuit, Restauration de données bureautique.