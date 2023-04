En fait, cette entreprise qui était un distributeru des logiciels sage (saari à l'époque) m'a surtout appris à manipuler les logiciels de gestion de toute sortes, et cela me sert énormément aujourd'hui car nous n'avons que rarement besoin d'aide extérieure pour résoudre les soucis informatiques

Pessac

Secrétaire - commerciale (téléphoniquement parlant !) recherche de pièces sur docs techniques et établissement des devis, facturation, comptabilité, (opérations courantes et établissement de la paye, des cotisations sociales, tva, is, cloture des comptes, établissement du bilan et remise à l'état) relations clients fournisseurs, magasinière, clôture des comptes, établissement du bilan...