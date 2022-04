Pascal PUCHE

Petit village de =/- 400 habitants à l'époque, donc peu d'élèves. Je ne me souviens que de (pardonnez l'orthographe) Gabriel Samoey, Myriam Debray, Christine Skowron, Isabelle Chamoina. Première maitresse d'école, madame Garcia, puis monsieur Kriszt et enfin monsieur Pirlot ( à confirmer pour ce dernier).

Melun

Seconde C, puis Première et Terminale D. Quelques noms me restent à l'esprit (pardonnez l'orthographe après toutes ces années): Michel Adamski, Yvon Josse, Patrick Lecorre, Didier Gaudin, Monique Stricharz, Corrine Sorgues , Corinne Didier...