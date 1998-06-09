Naviguez en cliquant sur la photo. 1998 - 6ème - Collège sophie barat Professeur principale (Français): Mme Marie-Reine MANTIENNE (femme de l'ancien Maire de Verrière-le-Buisson) Sur la photo Alizé HATT Mathieu VINET Romain QUATREBOEUFS Sylvain BASSEMENT Signaler un abus
Mathieu VINET 21ème rangée: Anaïs DOS SANTOS-CABRITA; Floriane LITOLET; Laura POIROT; Sundy GAINE; Émilie RAVATIN; Clément BLOIS;
Mathieu VINET 3ème rangée: Sindy LEMAIRE; Jimmy ROSSET; Alice MARTIN; Gauthier SCHMASSMANN; Alexander NICOLAS; romain QUATREBEOEUFS; Sébastien PALLU; Marc-antoine COPAIN;
Mathieu VINET 4ème rangée: Mickaël RAVIER; Mathieu VINET; Xavier ROBERT; Sylvain BASSEMENT; Mme Marie-Reine MANTIENNE; Alizée HATT; Sindy CHARRON; Cyril DURÉHAUT; Ludovic REY;