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Commentaires

  • Mathieu VINET 21ème rangée: Anaïs DOS SANTOS-CABRITA; Floriane LITOLET; Laura POIROT; Sundy GAINE; Émilie RAVATIN; Clément BLOIS;

  • Mathieu VINET 3ème rangée: Sindy LEMAIRE; Jimmy ROSSET; Alice MARTIN; Gauthier SCHMASSMANN; Alexander NICOLAS; romain QUATREBEOEUFS; Sébastien PALLU; Marc-antoine COPAIN;

  • Mathieu VINET 4ème rangée: Mickaël RAVIER; Mathieu VINET; Xavier ROBERT; Sylvain BASSEMENT; Mme Marie-Reine MANTIENNE; Alizée HATT; Sindy CHARRON; Cyril DURÉHAUT; Ludovic REY;

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