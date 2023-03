Avec Mme SANCIER RANG DU HAUT de gauche à droite : Guillaume / Nicolas / Olivier C. / Cyril C. / Clovis / Nadège / Jessica / Julie RANG DU MILIEU de gauche à droite : Ivan / Julien / Grégori G. / Bruno / Nathalie G. / Delphine S. / Anne V. / RANG DU BAS de gauche à droite : Yann / Renaud / Natacha / Emmanuelle / Jézabel / Béatrice / Eve K.K. / David / Henryck ABSENTS : Gilles F. et Manuel