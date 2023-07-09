Naviguez en cliquant sur la photo. 1995 - CE2 B - Ecole e.blanguernon maîtresse: Mme Annie LE BIHAN Sur la photo Annie LE BIHAN Baptiste AMSALLEM Benjamin PÉLISSIER Bruno BARADUC Diane BOIS Mathieu VINET Nicolas RAMPHORT Roxane BOUSQUET Virginie CADIOU Signaler un abus
Mathieu VINET 1ère rangée: Mme Nathalie CAPELLE; Charlotte RICHARD; Ramzi BOUTARD; Benjamin FRAISSE; Thomas PIÈL; Damien GREFFET; Xavier GUYLLÈS; Quentin MICHÈL; Mme Annie LE BIHAN;
Mathieu VINET 2ème rangée: Baptiste AMSALEM; Bruno BARADUC; Diane BOIS; Benjamin PELISSIER; Floriane CHOLET; Nicolas RENFORT; Joël SALLAT; Viginie CADIOU;
Mathieu VINET 3ème rangée: Roxane BOUSQUET; Mathieu VINET; Magalie BONTEMPS; Yann MARIE; Aline ROUX; Sarah BROUARD; Lucile GOBERT; Mathias LE BEAU; Charles PLISSONNIER; Octave BEIGBEDER;