Pour identifier des copains : Inscrivez-vous
Photos de classe
Revenir à Ecole e.blanguernon

Commentaires

  • Mathieu VINET 1ère rangée: Mme Nathalie CAPELLE; Charlotte RICHARD; Ramzi BOUTARD; Benjamin FRAISSE; Thomas PIÈL; Damien GREFFET; Xavier GUYLLÈS; Quentin MICHÈL; Mme Annie LE BIHAN;

  • Mathieu VINET 2ème rangée: Baptiste AMSALEM; Bruno BARADUC; Diane BOIS; Benjamin PELISSIER; Floriane CHOLET; Nicolas RENFORT; Joël SALLAT; Viginie CADIOU;

  • Mathieu VINET 3ème rangée: Roxane BOUSQUET; Mathieu VINET; Magalie BONTEMPS; Yann MARIE; Aline ROUX; Sarah BROUARD; Lucile GOBERT; Mathias LE BEAU; Charles PLISSONNIER; Octave BEIGBEDER;

Annuaire des membres :