Naviguez en cliquant sur la photo. 1970 - Professeur : Melle CAUCHY - College suzanne lanoy Sur la photo Edith IZZI (HULIN) Michel AVRONSART Patrice PATRICE PAILLET (PAILLET) Sylviane COLLE Signaler un abus
Patrice PATRICE PAILLET (PAILLET) Sur cette photo, j'ai reconnu : Alain FLAMME - Eric DANGREAUX - Christophe BALARD - Marc DUMONT - Pierre-Jean VAILLANT - Dany JOHANNES - Françoise YANS - Edith HULIN - Zaïm ALI BELADJ - Sylviane COLLE - CAGNOT Martine - HERBIN Armelle - VASSEUR Maryse - Martine SZAFRAN - André HENNEBIQUE - Dominique MAINE - Marie-Danièle VANDENHAUTE - Lydia PASCAL - Jean-François CHANTREUX - Chantal GRISLAIN - Michel AVRONSART - Danièle COURTIN
Patrice PATRICE PAILLET (PAILLET) C'était la classe de 5ème 4