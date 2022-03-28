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Photos de classe
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Commentaires

  • Patrice PATRICE PAILLET (PAILLET) Sur cette photo, j'ai reconnu : Alain FLAMME - Eric DANGREAUX - Christophe BALARD - Marc DUMONT - Pierre-Jean VAILLANT - Dany JOHANNES - Françoise YANS - Edith HULIN - Zaïm ALI BELADJ - Sylviane COLLE - CAGNOT Martine - HERBIN Armelle - VASSEUR Maryse - Martine SZAFRAN - André HENNEBIQUE - Dominique MAINE - Marie-Danièle VANDENHAUTE - Lydia PASCAL - Jean-François CHANTREUX - Chantal GRISLAIN - Michel AVRONSART - Danièle COURTIN

  • Patrice PATRICE PAILLET (PAILLET) C'était la classe de 5ème 4