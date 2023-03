Avis de recherche Description : A intégré l' ENSA de BORDEAUX EN OCTOBRE 1974 / JEUNE HOMME 20 ANS DE LORIENT.

Recherche copain habitant le quartier de Kerentrech à LORIENT en 1974 dans une maison avec ses parents et un frère plus âgé. Signes particuliers : 1;65 M, petite barbe et chapeau noir ( style Danyel Gérard, chanteur des années 70 ); En 1974 il est parti à l' école d' architecture de Bordeaux. Quant à moi je suis partie à Paris cette même année. Le temps a passé.... mais contactez moi si vous avez des indices ( nom & prénom oubliés !!!)