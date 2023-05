Établissements fréquentés :

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL - BORDEAUX 1974 - 1977

Description :

Lycée Gustave Eiffel / Bordeaux / 1974 à1977 / Etudiant MATHS SUP & MATHS SPE & résidant à la cité-U de TALENCE. Photo 1975-1976 / MATHS SUP / 4ème rangée / 1er à droite. J' aimerais prendre contact avec cette connaissance dont je cherche également le nom & le prénom. C' est inespéré mais je compte sur la chance....