Établissements fréquentés :

ECOLE GEORGES CLÉMENCEAU - RENNES 1994 - 1996

Description :

je recherche des amis qui on été a l'école georges clémenceau a rennes ille et vilaine de 1994 a 1996 dans mes age a peu pres pour en retrouvé quelque un pour reprendre contacte pas revu depuis que je suis partie en 1996 j'avais 7 ans et maintenant j'ai 33 voudrais bien en revoir quelques un