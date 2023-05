Établissements fréquentés :

CENTRE D'APPRENTISSAGE DE LA RUE DU NORD - ARGENTEUIL 1960 - 1963

Bonjour, Je recherche un camarade que j'avais connu en 1960 au centre d'apprentissage technique, rue du Nord à Argentuil. Je ne me rappelle plus son prénom. Nous nous sommes perdus de vue car, à l'époque, il n'y avait ni tél portable ni mail et peut-être même pas de téléphone du tout ! Si quelqu'un peut me donner des renseignements, ils seront les bienvenus. Merci...