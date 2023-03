Établissements fréquentés :

Description :

Âge entre 66 et 70 ans.Les dates de son parcours scolaire sont un intervalle dans dans lequel il était inscrit dans l'établissement concerné. Par exemple, pour lÉcole de Journalisme de Strasbourg, il n'y est resté qu'une année, au plus deux années.Dans le deuxième moitié des années 70, il a travaillé comme bûcheron dans les Vosges.Il est polyglotte, Français, Allemand, Polonais, Russe, Anglais et sans doute Espagnol. Il jouait de la guitare.Il a habité en Allemagne. Son père travaillait au Consulat de France à Stuttgart dans les années 60 et 70.D'avance, merci pour toute information permettant de le localiser.Cordialement.Thierry ARNAUD