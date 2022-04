Avis de recherche Description : À PARTAGER AU MAXIMUM SVP



Régions à privilégier : RHÔNE-ALPES (Beaujolais, Ain, Lyon, ), et plus globalement la FRANCE



Nous recherchons la mère biologique dune jeune fille née sous X le 13 DECEMBRE à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE à 4h45 du matin.

Dans le dossier, il était écrit quelle faisait 3kg150 et 49cm, la peau claire et beaucoup de cheveux noirs.



La mère avait 19 ANS a lépoque et a informé plus tard sa fille dans une lettre sans identité (probablement masquée par le CNAOP) via son dossier dadoption avoir eu un FILS EN 2006 et souhaiter la retrouver.

Au moment de laccouchement, elle a été décrite comme étant GRANDE, BLONDE, aux YEUX MARRONS.



Enfin, nous avons pu retrouver cet avis de recherche sur le site « La bouteille à la mer », datant du 24 décembre 2018, semblant grandement concorder (sous le pseudo « DOGNA » :



« Bonjour je suis une mère qui recherche ma fille née le 13 décembre 2000 a Villefranche sur Saône la nuit adopter pleinierement je sais que il ya peu de chance car ça démarche dois venir de elle même elle a eu 18 ans le 13decembre 2018 2kg650et 49 cm a la naissance avec beaucoup de cheveux noir merci »



Merci à toutes les personnes qui prendront la peine de partager et nous contacter si vous avez la moindre information !