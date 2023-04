Avis de recherche Description : Bonjour toutes et tous.J'essaie d'avoir des nouvelles d'une amie d'enfance qui habitait rue du rivage, Hameau de la Mer, Hainneville 50 (voir photo jointe). De mémoire, c'était Annick Lecostey( orthographe incertaine), elle avait au moins un grand frère, on passait les grandes vacances ensembles toutes les années 60 et début 70. Mon oncle et tante, cousins, cousines, famille Olivier, habitaient trois maisons plus bas, face à la mer.Il semblerait qu'elle soit sur Caen, mais je n'ai pas de certitude, elle doit avoir dans les 70 ans maintenant. Merci et bonne fin de journée.