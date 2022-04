Avis de recherche Description : Bonjour Ariane ,te souviens-tu de moi jespère sincèrement cars je ne tes jamais oublié tout cest merveilleux moments passé avec toi :) malgré le fêtée que nous sommes connu dans une période difficile pour tout les deux ,

jaimerais vraiment avoir de tes nouvelles et si ce nest pas trop tard mieux ce connaître et faire le plus longtemps possible un bout de chemin ensemble , jai hâte de lire je que tu es devenu depuis toutes ces années jespère vraiment que ta santé va mieux et que tout va pour le mieux pour toi

Jespère avoir de tes nouvelles prochainement

Bisous .