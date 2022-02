Établissements fréquentés :

ecole de l hypodrome - FES 1958 - 1961

Description :

j'ai été élève de l'école de l'hypodrome de Fes et la promotion de mon CM2 est 1960-1961, et avant j'avais passé le CE2 et le CM1 dans cette école.Je n'ai pratiquement aucun contacte de ce passage à cet écolemais je me souviens des noms de la Directrice Mme Chevalier et des noms des institutrices et de quelques noms et il est possible que je dispose d'une photo de classe.