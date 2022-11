Établissements fréquentés :

UNIVERSITÉ NANCY II - NANCY 1996 - 1996

Description :

Etudiante en Lettre à Nancy je dirais en première année de Master Français Langues étrangères, environs 1m70, cheveux longs raides et châtains, les yeux verts, portait, à cette période, habituellement une veste type Barbour, serait originaire des Ardennes ... je n'en sais pas beaucoup plus et je ne suis pas sur du nom de famille.Merci de votre aide.