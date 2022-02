Avis de recherche Description : Impossible d'envoyer un message à Catherine Hamelin (de Carpentras ou Pernes les Fontaines) ou alors elle ne se connecte plus. Si vous la connaissez et que vous êtes en contact direct avec elle, pourriez vous s'il vous plait lui demander de me contacter via Copains d'Avant; Elle a un compte sur ce site. Merci.