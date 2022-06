Établissements fréquentés :

ECOLE FENOUILLERES - AIX EN PROVENCE 1967 - 1968

Description :

Catherine SERRE (nom de jeune fille) et moi-même habitions le même immeuble à Aix en Provence en 1968-1970. J'ai déménagé pour Marseille en juin 1970, elle a déménagé pour Albi en juillet 1971, date à laquelle nous nous sommes perdus de vue. Elle voulait à l'époque être vétérinaire, avait un père militaire, un grand-frère Jean-Pierre et une grande sœur, prénommée Martine me semble-t-il.Nous étions alors très jeunes mais très proches, aussi j'aimerais bien avoir des nouvelles de Catherine... même plus de 50 ans après !