Établissements fréquentés :

Collège Pierre BROSSOLETTE - CHATENAY MALABRY 1963 - 1968

Description :

Bonjour je suis allé au collège Pierre Brossolette à Châtenay Malabry de 1963 à 1966. Je recherche une jeune fille que j'ai connu à cette période au collège filles qui se prénommait Monique .Si une personne se souvient et peut me dire quel était son nom de famille , et éventuellement me donner des informations où des nouvelles . en vous remerciant Georges.