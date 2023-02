Établissements fréquentés :

Ecole Lafontaine - CALAIS 2014 - 2018

Description :

Il était grand pour son âge, cheveux noir.On était souvent ensemble, il avait des amis avec qui il restait souvent, nommés Doryan et Corey. Il y avais une Lylou.L qui laimait. La seule chose dont je me souviens, cest quil est parti au collège Jean Monnet a Coulogne, après je ne lai plus jamais revu. Jaimerai beaucoup le retrouver.