Avis de recherche Description : Était infirmière au Centre Anticancéreux de Toulouse dans les années 70 et plus. J'étais alors étudiant en médecine. Mariée avec un menuisier, elle a eu une fille en 1977. Je crois quelle habitait à Muret. Elle doit avoir 68 ou 69 ans. Ayant quitté la région en 1977, je n' ai plus eu de nouvelles et je serais heureux d' en avoir