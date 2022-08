Établissements fréquentés :

College chevreuil a l'hay les roses - L'HAY LES ROSES 1972 - 1986

Description :

Tu es ma sœur , tu es née en 1968 le 11/06 exactement , moi en 1969 le 07/12 , nous avons été séparer en 1972 , toi avec notre père , moi avec notre mère . Qui ma abandonner les 2 premières années de ma vie , j'ai tellement besoin de te voir de te connaitre ,voilà 50 ans que nous ne sommes jamais revu , tu crois pas qui est temps , peut être que tu as rayer ta mère de ta vie après avoir entendue a tes 18 ans par sa bouche qu'elle ne souhaiter pas te voir, sa n'a jamais été quelqu'un de très courageux , et devant le bourreau qu'elle avait choisi comme mari elle s'était détourner de toi de son passé . Sur le passé moi j'ai payer l'addition et assouvit ttes les pulsions haineuse de ce type , sans jamais être sauvée , bref j'ai rencontrer notre père avant qu'il ne décède, comme toi je suis cabosser par cette vie , ma reconstruction fut longue , il reste nous 2 Edwige ou florence comme tu veux, tu as eu une sœur ,moi aussi mais je rêve de te re voir ma soeur de sang il parait qu'on se ressemble souhaitons nous de se voir avant d'être grabataire . Ou que tu soit je t'aime ma soeur invisible . Nathalie facile a trouver contrairement a toi