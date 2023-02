Établissements fréquentés :

ECOLE DE BON SECOURS - GIVET 1980 - 1986

Description :

Bonjour a tous,J'habite actuellement a Montreal et je suis a la recherche de mon ancien professeur M. Olivier a l'Ecole Bon Secours de Givet dans les annees 80, cela fait environ 40 ans, est-ce que vous avez une idee sur comment je peux m'y prendre?(J'ai deja ecris a la Mairie de Givet, pas de reponse pour l'instant)M. Olivier est un excellent enseignant qui m'a beaucoup marque et j'aurais aime le retrouver pour le remercier de sa gentillesse et tout simplement de m'avoir appris a lire et a ecrire avec une grande patience et bienveillance.(Desolee pour les accents manquants, clavier QWERTY)Bien cordialement,