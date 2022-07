Établissements fréquentés :

LYCÉE DE CORBEIL - CORBEIL ESSONNES 1970 - 1973

Description :

Je recherche Eric, il a habité Moulin-Galant dans l'Essonne. On s'est connu en faisant de l'athlétisme à Corbeil. Il est parti dans le midi avec sa soeur Ingrid et son frère Jean-Louis. Son papa était dans la policeJ'aimerai bien savoir ce qu'il est devenu ... Si vous avez des informations à me communiquer ...