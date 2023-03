Avis de recherche Description : JE L'AI CONNU EN 1986 SUR UN BATEAU QUI ALLAIT EN CORSE DEPUIS MARSEILLE . IL HABITAIT PARIS ET TRAVAILLAIT A LA CRMA. IL EST NE EN NOVEMBRE 1960

SON PERE ETAIT PROF DE SPORT ET HABITAIT COULOMMIERS. IL AVAIT UNE SOEUR. IL AIMAIT LE CAMPING SAUVAGE, POSSEDAIT UNE MOTO YAMAHA TENERE ET M'AVAIT OFFERT UN LIVRE INTITULE "LA GUERRE DU CRU".

J'ai déjà lancé cet avis avec un peu moins de détails. J'ai été contacté par une personne qui semblait le connaitre mais s'est rétractée. Si vous le connaissez vraiment merci de m'envoyer un message. Le retrouver est très important pour moi. J'espère que cet avis de recherche aboutira.