Établissements fréquentés :

LYCÉE L'OISELET - BOURGOIN JALLIEU 1984 - 1990

Description :

La personne que je recherche à habité vaulx milieu dans le 38 et son frère sappelle Alexandre. Il a les yeux verts et il a un grain de beauté sur le côté de sa bouche, sa marque préférée de vêtements était Gant et il était ami avec Romuald.