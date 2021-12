Établissements fréquentés :

Rennes 1 - Droit & Science Politique - RENNES 1987 - 1988

Description :

Je cherche une amie, Gaelle, qui se faisait appeler Gaella, et qui était avec moi en Maîtrise de Droit privé en 87/88. C'était une belle rousse, fine élancée, réservée.Elle habitait dans un village à 20/30 Km de Rennes et son Père n'était pas drôle...Toute info me permettant de la retrouver se verra offrir 100 €