Avis de recherche Description : J'aimerais avoir des nouvelles de mon cousin on ne s'est pas revus depuis le décès de mon oncle Charles son père et ma tante ne sachant pas ou elle se trouve il y aussi sa sœur Paulette je n'ai pas de coordonnés il avait l'activité de mon oncle électricien il avait un frère qui s'appelait Claude et une sœur Colette