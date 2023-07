Avis de recherche Description : Bonjour à toutes et à tous .

J'utilise le compte d'un ami.

Je m'appelle MARION BERTRAND, j'ai 43ans

je souhaiterai retrouver une amie de jeunesse :GILBERTE, née en 1980 , originaire de Bretagne.

j'ai en mémoire cette superbe blonde aux yeux bleus,

On s'étaient rencontrées pour les vacances de Février en 1999 et également en 2000 , dans ma famille, Avenue du Château de Vincennes 94300 VINCENNES

GILBERTE logeait à Vincennes dans un immeuble tout proche .

Elle faisait ses études à PARIS , au lycée Louis LEGRAND me semble t il (sans certitude)

Quand je suis allé dans ma famille en 2001 plus de Gilberte , elle était repartie dans sa Bretagne natale. Les aléas de la vie ont fait que on s'est perdue de vue

Insouciance de nos 20 ans, et ayant la certitude de nous revoir, nous n'avions pas échangé nos coordonnées, je n'ai même pas son nom de famille

GILBERTE ressemblait étrangement à S Vartan au même âge mais avec les yeux bleus.

Je remercie par avance chaleureusement toutes les personnes qui pourront œuvrer pour que ces retrouvailles aient lieu. C'est vraiment important pour moi , et pour elle aussi j'en suis certaine

Il est possible que GILBERTE soit parti vivre à l'étranger. Elle parlait beaucoup de l'Australie ou de la Polynésie Française obsédée des grands espaces. Elle n'a certainement pas rompue avec ses origines Bretonnes. Ceci n'est qu'une supposition

> Merci d'avoir lu ce message