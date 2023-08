Établissements fréquentés :

MARINE NATIONALE - ECOLE DES FOURRIERS - ROCHEFORT 1996 - 1996

Bonjour à tous,Je souhaite retrouver une ancienne amie que j'avais rencontrée en 1996 à l'Ecole des Fourriers de la Marine Nationale (à Rochefort). Le "hic" c'est que je ne suis pas sûr de l'orthographe du prénom et du nom (oui je sais c'est assez naze ... ^^ ) : Elena ou Helena Etchepare ou Etcheparre (origine basque certifiée) qui vivait à l'époque chez ses parents à Crosne dans l'Essonne. Mon seul autre indice est qu'elle avait à l'époque (ça remonte un peu quand même) un chat (ou un chien ... bonjour le détective en mousse :P ) qu'elle surnommait "Tiofoune". Vala vala vala, c'est tout ce que Sherlock Holmes peut vous fournir comme indice, si jamais ça vous rappelle quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire ou même, si vous la côtoyer, à lui glisser au détours d'une conversation entre la poire et le fromage qu'un certain Florent (c'est moi !) aimerait prendre de ses nouvelles, et ce pour des raisons tout à fait honorables, je précise ^^ .Merci à tous