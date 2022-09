Avis de recherche Description : Bonjour,

J'étais de la 61/2A et affecté à la 2ème Cie à Radolfzel (Allemagne), mais à tout hasard : je recherche les gars qui auraient pu connaître le Lieutenant JAUBERT, le Sergent LOUIS et le gars GRAU qui je pense devait être pilote de char et alsacien ! Ils étaient à la 2ème Cie et ont défilé le 14 juillet 1962 à Paris !

Si à tout hasard vous auriez pu les connaître, ou quelqu'un d'autre parmi vos relations, faites-moi signe !

Merci d'avance !