Avis de recherche Description : Isabelle Demonchy est mère de 3 enfants. Son mari, qui ce nommé Yves Daniel est a sa recherche depuis des années déjà. Elle as disparu du jour au lendemain en laissant ses enfants aux bras des services sociaux. Son fils, Jérémy Daniel a aujourd'hui 19 ans, il est en manque d'une mere, il veut des explications, il veut un message, il la chercher désespérément et lui poser tellement de questions.. "Pourquoi as tu fait ça maman? Pourquoi tu m'a abandonné ?"