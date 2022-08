Établissements fréquentés :

ECOLE PRIMAIRE COMTESSE DE SÉGUR - AUBE 1966 - 1972

Description :

Il avait un frère prénommé Alain , une sœur prénommée Nelly et me semble-t-il 1 autre frère et 1 autre sœur. Ils habitaient dans l'ancien bureau de poste du village d'AUBE (61270). Son papa travaillait à la" miroiterie aiglonne"