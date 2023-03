Établissements fréquentés :

COLLÈGE DE KOUTIO - DUMBEA 1998 - 2000

Description :

c'est un jeune homme brun plutot grand qui devrait avoir a peu près 27_28 ans!! assez carré de corpulence yeux marron. A cette époque ( année collège) il avait un scooteur de type nitro orange si je me souvient bien!! c'était quelqu'un de joyeux et marrant!!! si quelqu'un peux me donner des infos a son sujet j'en serais très heureuse !!! cela fais des année que je cherche a avoir de ces nouvelles car c'est une personne qui m'a marqué et manqué bien évidemment mais sans rentré dans les détail je n' ai pu reprendre contact a cette époque!!! merci tt infos et la bienvenue!! pour infos je me fesait appeller mélissa!!!!