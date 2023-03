Avis de recherche Description : Bonjour à toutes et à tous,

Je recherche activement une femme nommée Karine (avec un nom de famille un peu italien ou sicilien je ne sais plus trop malheureusement, mais c'était en -cchio il me semble) qui aurait actuellement dans les 43-48 ans.

Elle habitait dans un chalet en Isère, vers Grenoble. C'était la meilleure amie de mon fiancé de l'époque en 2002-2003, Jérôme Piette né le 12 juin 1979 et décédé le 22 juillet 2005 qui habitait lui même Grenoble.

Merci d'avance pour votre aide précieuse car c'est très important pour moi.